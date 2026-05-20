Sudeći po informacijama koje stižu iz Grčke, saradnja grčkog i evropskog velikana bliži se kraju.

Panatinaikos nije uspeo da se plasira na Fajnal-for turnir Evrolige iako je u četvrtfinalnoj seriji imao prednost 2:0 protiv Valensije.

Nezadovoljstvo je veliko, a nakon velikog ispada, Ataman je pred otkazom.

Naime, ekipa u sredu (20. maj) nije trenirala. Kako navodi grčka "Gazeta", Ergin Ataman je odlučio da se ne vrati sa ekipom u Atinu nakon gostovanja Mikonosu u okviru druge utakmice četvrtfinala grčkog prvenstva.

Panatinaikos je stigao do pobede i nakon dva trijumfa se plasirao u polufinale, a turski stručnjak je ostao na pomenutom grčkom ostrvu.

"Gazeta" ističe da je pitanje vremena kada će Ataman zvanično biti smenjen, a kontroverzni gazda kluba Dimitris Janakopulos ne razmišlja o mogućnosti da ovakvo ponašanje oprosti nekadašnjem treneru Efesa.

Ataman ima još godinu dana ugovora, ali zaista je pitanje da li će to odraditi do kraja.

Turčin će se u četvrtak (21. maj) vratiti u Atinu i odmah otići na sastanak sa Janakopulosom...

