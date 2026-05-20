ČEKA SE REAKCIJA VEČITIH: ABA liga odredila sudije za drugi meč Crvena zvezda - Partizan! Dva Slovenca i Crnogorac stižu u Pionir
Crvena zvezda i Partizan u četvrtak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igraju drugu utakmicu polufinalne serije ABA lige.
Partizan će u toj utakmici imati meč loptu za prolaz u finale, dok će Crvena zvezda pokušati da izbori majstoricu. Crno-beli su savladali crveno-bele u prvoj utakmici sa 100:94.
Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026
Uoči predstojećeg meča čelnici regionalnog takmičenja su odlučili da pravdu na ovom meču povere slovenačko-crnogorskoj sudijskoj trojci: Saša Pukl, Sašo Petek, Igor Dragojević.
Teško je ne očekivati reakciju večitih rivala, pošto su u prethodnom periodu imali dosta primedbi na suđenje pojedinih arbitara koji su delegirani.
