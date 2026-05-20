Košarkaši Partizana će, posle pobede od 100:94 u prvoj utakmici, sutra gostovati ekipi Crvene zvezde, u drugom meču polufinala plej-ofa ABA lige.

Košarkaš crno-belih Tonje Džekiri je kazao da crno-beli moraju da budu spremni da odgovore na pritisak.

"Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije", rekao je Džekiri.

Tonje Džekiri - bišvi as CSKA Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

"Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspemo, mislim da možemo da pobedimo", dodao je on.

Druga utakmica polufinala plej-ofa između Crvene zvezde i Partizana igra se sutra od 20.00.