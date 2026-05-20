Katalonski klub ima velike ambicije za sledeću sezonu i u 26-godišnjem krilnom igraču vidi ključno pojačanje. Iako se iz kluba još uvek niko ne oglašava, Barselona je navodno već obezbedila potpise Majka Džejmsa, Džoša Neba, Mozesa Rajta i Olivijea Nkamhuea.

Angažovanje novog igrača na poziciji niskog krila postalo je hitno zbog zdravstvenih problema Vilja Klajburna, koji ima probleme sa srcem, dok je prethodna opcija, Alfa Dialo, otpala jer je izabrao transfer u Dubai.

Isak Bonga

Čelnici katalonskog tima su već kontaktirali Bongu i predočili mu svoje planove, ali realizacija ovog transfera neće biti jednostavna. Bonga je ugovorom vezan za Partizan na još godinu dana, pa će Barselona morati da plati obeštećenje.

Pored toga, španski klub se suočava sa ozbiljnom konkurencijom, pošto su za nemačkog košarkaša zainteresovani i drugi evropski timovi, ali i NBA liga, gde ga žele Detroit Pistonsi.