Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige.

Utakmica se igra u četvrtak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“.

Dejan Davidovac Foto: Starsport

Dejan Davidovac je pred sutrašnju utakmicu rekao:

„Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su do sada odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno.“

