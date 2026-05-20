Košarka
"TAJNI NEMA, KAO ŠTO SE ZNA..." Davidovac poslao jasnu poruku pred utakmicu sa Partizanom!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige.
Utakmica se igra u četvrtak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“.
Dejan Davidovac
Dejan Davidovac je pred sutrašnju utakmicu rekao:
„Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su do sada odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno.“
