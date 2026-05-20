Uroš Tripković je zajedno sa Novicom Veličkovićem i Milenkom Tepićem činio prepoznatljiv i čuveni triling Partizana, popularno nazvan "TNT". Iako je ostao upamćen po izuzetnom i preciznom šutu sa distance, česti zdravstveni problemi i povrede sprečili su ga da u potpunosti ostvari svoj ogroman potencijal i napravi još blistaviju karijeru.

Malo je falilo da se okuša i u najjačoj ligi sveta, gde je imao otvoren poziv da zaigra u istom timu sa Lebronom Džejmsom, ali se ta velika prilika nažalost nikada nije realizovala.

"Ima jedna dobra anegdota. Malo ljudi to zna, samo najbliži sa kojima sam ovako pričao. U to vreme mi menadžer kaže da idem u Ameriku, da odradimo neke treninge, da me vide. Mene je to mrzelo, da idem tamo. Mesec dana me nagovarao i na kraju kao hajde, idemo. Bio sam u Njujorku, bila je još jedna ekipa, ne mogu da se setim koja", počeo je Uroš priču u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Nije gubio vreme, već je istog trenutka pozvao svog menadžera kako bi mu preneo sve informacije i detalje.

"Uglavnom, vraćam se posle 25 dana u Srbiju, sve je prošlo. Otvaram mejl, kad na mejlu, pismo mi stiglo od vlasnika ili predsednika Njujorka, ne mogu sad da se setim. Rečima 'Drago nam je što ćeš sledeće godine biti naš igrač'. Kao da sam potpisao ugovor i šalju mi pismo na memorandumu. Zovem menadžera i kažem mu da mi je stiglo pismo, rekao je da sve zna, da ne brinem i da nije hteo da mi šalje, da bih ja lično video."