Košarkaši Nju Orelansa i San Antonija odigraće naredne sezone u januaru utakmice u Parizu i u Mančesteru, u sklopu regularnog dela sezone u Američkoj profesionalne košarkaške lige (NBA).

Liga je prošle godine saopštila da u tri sezone planira da organizuje najmanje šest utakmica regularnog dela u Evropi.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Prošlog januara Memfis i Orlando igrali su u Berlinu i Londonu, a utakmice u sezoni 2027/2028 igraće se u Berlinu i Parizu.

Sledeće godine Pariz će šesti put biti domaćin jedne utakmice regularnog dela lige, a Mančester do sada nije bio domaćin.

Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium