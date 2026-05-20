Kako je danas saopštila NBA liga, ekipe će igrati 14. januara u Parizu i tri dana kasnije u Mančesteru.
SPEKTAKL! Nju Orleans i San Antonio u januaru igraju utakmice NBA lige u Parizu i Mančesteru
Košarkaši Nju Orelansa i San Antonija odigraće naredne sezone u januaru utakmice u Parizu i u Mančesteru, u sklopu regularnog dela sezone u Američkoj profesionalne košarkaške lige (NBA).
Liga je prošle godine saopštila da u tri sezone planira da organizuje najmanje šest utakmica regularnog dela u Evropi.
Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa
Prošlog januara Memfis i Orlando igrali su u Berlinu i Londonu, a utakmice u sezoni 2027/2028 igraće se u Berlinu i Parizu.
Sledeće godine Pariz će šesti put biti domaćin jedne utakmice regularnog dela lige, a Mančester do sada nije bio domaćin.
