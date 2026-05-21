MOŽE LI ZVEZDA DA IZBORI MAJSTORICU, ILI ĆE PARTIZAN DA OBEZBEDI KARTU ZA FINALE ABA LIGE?! Evo gde možete da gledate večiti derbi!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige.
Podsetimo, Partizan je slavio u prvom meču, a večerašnji susret na programu je od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Pred drugi meč očekivanja je izneo trener crveno-belih Saša Obradović:
- Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja - rekao je Obradović.