Pre spektakla protiv Francuza, izabranike selektora Dušana Alimpijevića očekuje junsko-julski kvalifikacioni prozor i utakmice sa Švajcarskom u gostima 2. jula i sa Bosnom i Hercegovinom 6. jula u Beogeadu.

Po tri najbolje plasirane reprezentacije iz prve će proći u narednu fazu kvalifikacija, a u nastavku će doći do formiranja novih grupa od po šest nacionalnih selekcija. Grupa C u kojoj je Srbija ukršta se sa grupom D u kojoj se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija. Po tri najbolje selekcije iz novoformiranih grupa obezmediće plasman na Svetsko prvenstvo. Druga faza kvalifikacija počinje 27. avgusta.