Slušaj vest

Muška seniorska reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv selekcije Francuske u avgustu ove godine.

Naša selekcija će dočekati olimpijskog vicešampiona 20. avgusta u Beogradu, a potom će tri dana kasnije gostovati u Orleanu.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Pre spektakla protiv Francuza, izabranike selektora Dušana Alimpijevića očekuje junsko-julski kvalifikacioni prozor i utakmice sa Švajcarskom u gostima 2. jula i sa Bosnom i Hercegovinom 6. jula u Beogeadu.

Po tri najbolje plasirane reprezentacije iz prve će proći u narednu fazu kvalifikacija, a u nastavku će doći do formiranja novih grupa od po šest nacionalnih selekcija. Grupa C u kojoj je Srbija ukršta se sa grupom D u kojoj se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija. Po tri najbolje selekcije iz novoformiranih grupa obezmediće plasman na Svetsko prvenstvo. Druga faza kvalifikacija počinje 27. avgusta.

Ne propustiteKošarkaVELIKO PRIZNANJE ZA SELEKTORA SRBIJE: Dušan Alimpijević trener godine
Dušan Alimpijević
KošarkaTRENERI U UŽICU NA EDUKACIJI: Košarkaški savez Srbije nastavlja ulaganje u razvoj srpske košarke!
KSS
Košarka"ALIMPIJEVIĆ ME ZVAO NEKOLIKO PUTA" Ostoja otkrio zašto Pokuševski nije igrao za reprezentaciju!
partizanbursa167830.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ ZAGRMEO POSLE NOVOG PORAZA OD TURSKE: Evo šta mu je zasmetalo...
SERBIA-TURKEY_34.JPG

00:19
Dušan Alimpijević dočekan aplauzom Izvor: Kurir