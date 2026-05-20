Predsednik košarkaškog kluba Dalas Maveriks Masai Udžiri rekao je danas da je odluka o smeni trenera Džejsona Kida posle pet sezona bila teška, ali isključivo njegova.

"Ono što je uradio za ovu organizaciju zaista cenimo, tako da je ovo bila, veoma, veoma teška odluka. Moram da preuzmem odgovornost za ovakvu odluku. Takođe moram da budem veoma aktivan u sagledavanju organizacije od vrha do dna", rekao je Udžiri i dodao da je oraganizaciji potreban novi početak.

Džejson Kid posle pet sezona dobio otkaz na klupi Dalasa.

Udžiri, koji je predsedničku funkciju preuzeo pre dve nedelje, rekao je da odluka nema nikakve veze sa trejdom Luke Dončića u Los Anđeles lejkerse i ljudima povezanim sa tim transferom iz februara 2025. godine.

Maveriksi su u saopštenju naveli da je sa Kidom sporazumno raskinut ugovor.

Dalas je sa Kidom i Dončićem imao dve završnice plej-ofa, uključujući i plasman u finale NBA lige 2024. godine, dve godine nakon poraza od Golden stejta u finalu Zapadne konferencije.

Maveriksi su u sezoni 2024/25. trejdovali Dončića u Lejkerse, u zamenu za Entonija Dejvisa. Taj potez se pokazao kao veliki promašaj za franšizu, pošto je Dalas propustio plej-of te sezone, kao i ove godine, u kojoj je Dejvis napustio ekipu.

Džejson Kid (53), član Kuće slavnih i plejmejker koji je kao igrač predvodio franšizu do jedine titule iz 2011. godine, završio je trenerski mandat sa učinkom od 205 pobeda i 205 poraza u regularnom delu sezone.