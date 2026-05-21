Finale Zapadne konferencije pretvara se u pravu košarkašku poslasticu! Posle još jedne lude noći u NBA plej-ofu, Oklahoma je savladala San Antonio Sparse sa 122:113 i stigla do izjednačenja u ovoj neverovatnoj seriji 1:1.

Posle novog spektakla koji su Šej i Vembi priredili, ljubitelji košarke širom planete imaju samo jednu želju – da ova serija ode u sedam utakmica!

Nakon kritika zbog slabijeg izdanja u prvom meču, Šej Gildžs-Aleksander izašao je na parket sa jasnim ciljem – da pokaže svima zašto je MVP lige! I uspeo je. Već od prvih minuta bilo je jasno da Sparsi ovog puta nemaju odgovor za njegov ritam, prodore i šut.

Kanađanin je utakmicu završio sa brutalnih 30 poena i devet asistencija, a svaki put kada bi San Antonio zapretio, Šej je imao odgovor.

Drugi meč finalne serije Zapadne konferencije NBA, Oklahoma - San Antonio

Ali ni Viktor Vembanjama nije ostao dužan!

Mladi Francuz ponovo je pokazao zbog čega ga mnogi već sada vide kao novo lice NBA lige. Kada su Sparsi tonuli, Vembi ih je vraćao iz mrtvih. Zakucavanja, blokade, pogođene teške lopte – radio je sve! Uz njega je eksplodirao i Dilan Harper, dok je Devin Vasel trojkama unosio paniku među navijače Tandera.

Sparsi su se vraćali iz minus osam, pa minus 11, čak i minus 13! Delovalo je nekoliko puta da Oklahoma lomi meč, ali uporni gosti nisu odustajali ni sekunde.

Ipak, ključni trenutak dogodio se u finišu.

Kod rezultata 118:113, Vembanjama je pogodio preko Hartenštajna i zapretio potpunim haosom u dvorani. Međutim, već u sledećem napadu Vasel promašuje važnu trojku, Kesl gubi loptu i Oklahoma stavlja tačku na spektakl.

Veliku ulogu imao je i Ajzea Hartenštajn koji je dominirao u skoku u ključnim momentima, dok su Aleks Karuso i Čet Holmgren doneli ogromnu energiju kada je bilo najpotrebnije.

Najefikasniji kod Sparsa bio je fantastični Kesl sa 25 poena i monstruoznim zakucavanjem preko Hartenštajna koje je momentalno postalo viralno.

Serija je sada potpuno otvorena, a ono što gledamo prevazilazi običnu košarku – ovo je sudar dve generacije superzvezda i prava reklama za NBA!

Ako nastave ovim tempom, Zapad će dobiti finale za pamćenje.

