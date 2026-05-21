Finale Zapadne konferencije donelo je još jedan trenutak o kojem će se dugo pričati, a ovog puta u centru pažnje našao se Stefon Kesl!

Mladi bek San Antonio Sparsa zapalio je društvene mreže, pošto je brutalno zakucao preko Ajzee Hartenštajna.

Kesl je zaleteo ka reketu bez ikakvog straha, Hartenštajn je stao ispred njega očekujući faul ili polaganje, ali je usledio potpuni šok – eksplozivni bek Sparsa se vinuo u vazduh i monstruozno zakucao pravo preko centra Tandera!

Dvorana je na trenutak zanemela, klupa San Antonija skočila je kao oparena, a snimak poteza momentalno je postao viralan širom NBA sveta.

Komentatori u Americi nisu krili oduševljenje, dok su navijači na društvenim mrežama već počeli da pišu kako je ovo jedno od najboljih zakucavanja ovogodišnjeg plej-ofa.

Iako su Sparsi na kraju poraženi od Oklahome (122:113), Keslovo zakucavanje definitivno je obeležilo veče i još jednom pokazalo koliko talenta poseduje mladi tim San Antonija.

Drugi meč finalne serije Zapadne konferencije NBA, Oklahoma - San Antonio Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, William Purnell / Getty images / Profimedia

