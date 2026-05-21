Dalas Maveriksi odlučili su da uruče otkaz dugogodišnjem treneru Džejsonu Kidu, što je još jedan u nizu dramatičnih poteza koji su obeležili turbulentan period franšize.

Luka Dončić i Džejson Kid

Iako je Kid imao višegodišnji ugovor, odluka je doneta bez mnogo čekanja, a klub će prema dostupnim informacijama isplatiti oko 45 miliona dolara sada već bivšem treneru.

U Dalasu se sve opravdava "potrebom za novim početkom".

Novi predsednik slavne franšize Masai Udžiri rekao je da je odluka o smeni bila isključivo njegova.

"Ono što je uradio za ovu organizaciju zaista cenimo, tako da je ovo bila, veoma, veoma teška odluka. Moram da preuzmem odgovornost za ovakvu odluku. Takođe moram da budem veoma aktivan u sagledavanju organizacije od vrha do dna", rekao je Udžiri i dodao da je oraganizaciji potreban novi početak.

Međutim, Kidov odlazak nije obična trenerska smena – već deo mnogo veće priče koja i dalje potresa NBA ligu.

U poslednjih nekoliko meseci Dalas je doživeo potpuni rascep: prvo je trejdovan Entoni Dejvis, zatim je smenjen generalni menadžer Niko Herison, a sada je klub napustio i Džejson Kid. U američkim medijima već se govori o "čišćenju" i zatvaranju jedne od najkontroverznijih era u novijoj istoriji Maveriksa.

Ali ono što je posebno odjeknulo jeste nova informacija koja baca potpuno drugačije svetlo na šokantan trejd Luke Dončića.

Prema navodima Šemsa Čaranije, jednog od najpouzdanijih NBA insajdera, Kid je bio deo šireg kruga ljudi koji su stajali iza odluke da se uopšte krene u proces razmene slovenačke zvezde. Iako nije bio direktni pregovarač, izvori tvrde da je dao zeleno svetlo za trejd Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse, što je izazvalo šok u ligi.

"U poslednjih sedam meseci videli smo trejd Entonija Dejvisa, otkaz Niki Herisonu i sada smenu Džejsona Kida. Sve se na kraju svodi na jednu odluku – trejd Luke Dončića. Vlasnik Patrik Dumont je kasnije priznao grešku, a pitanje je koliko je Kid bio uključen. Nije ga dogovorio, ali izvori kažu da ga je odobrio," navodi Čaranija.

U Dalasu sada pokušavaju da ugase požar koji tinja mesecima.

Jedno je sigurno - epilog "slučaja Dončić" i dalje ruši sve pred sobom, a pad Džejsona Kida deluje kao još jedno poglavlje u tom haosu.