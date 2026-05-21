Ekipa 3x3 basket KK Crvena zvezda osvojila je prestižni i vrlo jak turnir u Valensiji.

Basketaši Crvene zvezde ostavili su odličan utisak na šestom izdanju turnira „L’Alqueria Open 3x3“, koji je okupio neke od najboljih ekipa iz Španije i inostranstva.

KK Crvena zvezda 3x3 ekipa na turniru u Valensiji Foto: FIBA 3x3

Mladi i kvalitetan sastav

Konkurencija na 3x3 turniru u Valensiji bila je veoma jaka. Samim tim, trijumf Crvene zvezde u muškoj konkurenciji, u sastavu Vuk Vukićević, Marko Đorđević, Miloš Cvrkota i Lazar Kovačević, dobija potvrdu da se radi o mladoj ekipi velikog potencijala, koja se već sada nalazi u samom vrhu evropskog i svetskog 3x3 basketa.

Organizatori turnira iz Valensije posebno su istakli kvalitet takmičenja, atmosferu i visok nivo igre, dok su crveno-beli još jednom pokazali karakter, čvrstinu i kvalitet u duelima protiv jakih ekipa.

Zvezdin Vuk MVP

Za MVP turnira porglašen je Zvezdin igrač i jedan od najperspektivnijih mladih srpskih basketaša Vuk Vukićević.

Već narednog vikenda basketaši Crvene zvezde učestvovaće na "FIBA 3x3 World Tour" turniru u Šangaju. Ovaj spektakl je na programu 23. i 24. maja, u subotu i nedelju.

Krem basketa u Kini

Basketaši Crvene zvezde nalaze se u grupi A zajedno sa ekipama Liman (Srbija) i Dedžing (Kina), što garantuje veoma kvalitetne i atraktivne mečeve već u grupnoj fazi turnira.

Ukupno na turniru ima 12 ekipa, koje su raspoređene u četiri grupe od po tri tima. Tu su još nemački Skajlajners i Bon, kineski Hangžu i Šangaj, mongolski Ulanbator, belgijski Antverpen, litvanski Kaunas...