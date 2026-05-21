Slušaj vest

Vladimir Kuzmanović, bivši as Crvene zvezde i autor popularnog košarkaškog podkasta "Luka i Kuzma", analizirao je igru košarkaša Partizana - Bruna Fernanda i Dvejna Vašingtona.

Kuzmanović je bez ustručavanja je govorio o slabostima i navikama koje, prema njegovom mišljenju, utiču na stabilnost ekipe, uz jasnu poruku - ni jedan ni drugi ne deluju kao dugoročno rešenje za crno-bele.

Posebno se osvrnuo na Bruna Fernanda, koga vidi kao igrača koji prečesto gubi kontrolu u ključnim momentima.

"Bruno je previše nervozan za ulogu prvog centra. Posle uloge trećeg centra u Realu, ovde je dobio veću minutažu, ali mora da bude mirniji. Pravi previše grešaka i često unosi nemir u ekipu. On i Jekiri se rotiraju uglavnom zato što Bruno pravi više propusta nego što bi smeo", istakao je Kuzmanović u razgovoru za "Mozzart sport", dodajući da Partizan i pored svega uspeva da koristi njihove role u sistemu.

1/4 Vidi galeriju Bruno Fernando Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Međutim, najviše pažnje izazvao je deo analize koji se odnosi na Dvejna Vašingtona, igrača koji, kako kaže Kuzmanović, donosi i energiju i problem u istom paketu.

"Vašington je igrač koji uživa u košarci i može da donese ono što timu treba u kratkim intervalima, ali teško je verovati da je dugoročno rešenje. Kada provede više vremena na parketu, to često postaje problem za ekipu. Ima taj američki mentalitet - 'ide me, sad moram da šutiram'", rekao je Kuzmanović.

Vladimir Kuzmanović Foto: Printscreen

On je dodao da se razlika između evropskog i američkog pristupa posebno vidi u kontinuitetu igre i kontroli ritma, navodeći da u NBA sistemu promašaji imaju drugačiju težinu nego u Evropi.

"To je jednostavno drugačiji stil košarke i drugačiji način razmišljanja igrača. Zato ga ne treba previše kritikovati, jer je i dalje u procesu prilagođavanja Evropi", zaključio je Kuzmanović.