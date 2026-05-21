19:33

Ovako je Vlade Đurović najavio utakmicu

19:02

Partizan ubedljiv ove sezone u večitim derbijima

Večerašnji duel je šesti večiti derbi ove sezone.

Rezultat je 4:1 u korist Partizana. Crno-beli su dobili obe utakmice u Evroligi, dok je u Top 8 fazi u ABA ligi rezultat bio 1:1. Četvrtu pobedu Partizan je ostvario u prvoj utakmici polufinalne serije.

19:00

Partizan 11 godina čeka na pobedu kao gost

Košarkaši Partizana u ABA ligi kao gosti nisu pobedili čak 11 godina.

Poslednji trijumf crno-beli su zabeležili u aprilu 2015. godine, kada je na klupi sedeo Duško Vujošević.

15:53

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN

Hala: Aleksandar Nikolić

Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Igor Dragojević

Potencijalni sastavi

CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.

PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.