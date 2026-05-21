CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Crveno-beli za majstoricu, crno-beli za finale! Poznati su sastavi
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 20 časova igraju drugu utakmicu polufinalne serije ABA lige.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić", a rezultat je 1:0 u korist Partizana, koji je slavio u prvom meču sa 100:94.
Polufinalni duel se igra na dve pobede. Partizan bi u slučaju trijumfa prošao u finale, dok Crvena zvezda pobedom dobija majstoricu koja bi se igrala u ponedeljak pred navijačima Partizana.
Partizan ubedljiv ove sezone u večitim derbijima
Večerašnji duel je šesti večiti derbi ove sezone.
Rezultat je 4:1 u korist Partizana. Crno-beli su dobili obe utakmice u Evroligi, dok je u Top 8 fazi u ABA ligi rezultat bio 1:1. Četvrtu pobedu Partizan je ostvario u prvoj utakmici polufinalne serije.
Partizan 11 godina čeka na pobedu kao gost
Košarkaši Partizana u ABA ligi kao gosti nisu pobedili čak 11 godina.
Poslednji trijumf crno-beli su zabeležili u aprilu 2015. godine, kada je na klupi sedeo Duško Vujošević.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN
Hala: Aleksandar Nikolić
Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Igor Dragojević
Potencijalni sastavi
CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.
PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.