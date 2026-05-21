Slušaj vest

Košarkaši Partizana su pobedili Crvenu zvezdu i u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige i tako se plasirali u finale regionalnog takmičenja.

Nakon utakmice utiske je sumirao trener Partizana Đoan Penjaroja, koji je rekao:

- Srećan sam što smo pobedili u ovoj seriji. Igrali smo dobro kao tim, uspeli da pobedimo, ali smo imali i neke probleme i to posebno u četvrtoj četvrtini. Mislim da su se momci borili, pokazali su da su fokusirani, imali 15 asistencija na poluvremenu, igrali solidno i donosili lake poene. Na kraju jako dobar rezultat za sve nas. Posle jedne sezone koja nije bila laka za Partizan mislim da navijači mogu da uživaju. Ovo nije dovoljno, idemo u finale i borimo se za trofej - kazao je Penjaroja na početku svog izlaganja.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pohvalno je Penjaroja pričao o Crvenoj zvezdi.

- Nije bilo rutinski. Ovo je bila teška utakmica protiv sjajnih igrača i opasnog trenera. Istina, pobedili smo dve utakmice, ali nije nam bilo lako. Igrali smo dobro, imali smo fokus. Nije uobičajeno pobediti najvećeg rivala dva puta uzastopno, tačnije četiri pobede zaredom i to nije lako, a sjajno je za klub što smo to uradili posle 11 godina - dodao je trener crno-belih.

Osvrnuo se Penjaroja na sezonu koja nije bila laka za crno-bele.

- Najvažnije je da imate prave igrače, koji žele da se takmiče i da preokrenu tok sezone. Sjajno su radili i trenirali, ja kao trener nisam ništa posebno uradio. Uspostavio sam neke sitnice, ali su igrači sami shvatili koliko je važno da budu borbeni i da treniraju, igraju timski. Pre nekoliko meseci je bila loša situacija u Partizanu i jasno je da su igrači želeli da igraju više individualno i jasno je da smo otklonili egoizam i igrali zajedno, kao tim.

Poslao je poruku čelnicima ABA lige.

- Vodeći ljudi takmičenja moraju da razmisle da li je ova vrsta rasporeda dobra za takmičenje. Ja mislim da je vrlo teško održati fokus na kraju ovako duge sezone, pa još i pauza koja iznosi čak dve nedelje. Uz to treba da igramo i drugo takmičenje sa različitom ekipom u odnosu na ovu sada, kao i Zvezda. Ipak to nije za mene pitanje.

Dotakao se i Kalatesa.

"Živa legenda. On je jedan od najvažnijih igrača u poslednjih 15 godina. Za nas je nemerljivo važan i u poslednje dve utakmice je bio sjajan, ali nije ovo samo do njega. Nik je važan za tim, tačno, a imao je i problema sa povredama i veliki je to profesionalac koji je izašao na teren. Mnogo nam znači"