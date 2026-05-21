Slušaj vest

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su večeras u Pioniru pobedili Crvenu zvezdu i u drugoj polufinalnoj utakmici rezultatom 89:78.

Nakon utakmice novinarima se obratio trener Crvene zvezde Saša Obradović, koji je bio veoma kratak:

- Čestitam Partizanu, zasluženo su pobedili. Nije lako dati izjave. Mnogo je emocija, niti mogu da objašnjavam razloge sada. Ako bih mogao da vas zamolim da me poštedite ako čujete neko zlo. Hvala vam - rekao je Obradović i napustio salu za konferencije.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovo je bila neočekivano laka pobeda crno-belih u seriji, a navijači crveno-belog tima znaju kod koga je krivica - kod trenera!

Stoga su posle meča poručili Saši Obradoviću da ode, na šta je on samo klimuo glavom.

Što se tiče učinka igrača na večerašnjem susretu, najefikasniji u ekipi Partizana na večerašnjoj utakmici bio je Bruno Fernando sa 19 poena, uz šest skokova. Dilan Osetkovski je dodao 17 poena, dok je Sterling Braun postigao 16 poena.

U ekipi Crvene zvezde najefikasniji sa po 12 poena bili su Džordan Nvora i Džoel Bolomboj, dok je Džered Batler postigao 10 poena.