Adam, kapiten Hapoel Galila, važio je za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije.

Brojni klubovi, sadašnji i bivši saigrači, kao i državni zvaničnici, uputili su poruke saučešća porodici i prijateljima tragično nastradalog košarkaša.

Raz Adam, smatran je jednim od lidera nove generacije izraelskih košarkaša. Njegov uspon počeo je u mlađim nacionalnim selekcijama, gde je privukao pažnju šire javnosti.

Posebno se istakao igrajući uz Denija Avdiju u generaciji koja je ispisala istoriju izraelske košarke.

Zajedno su predvodili reprezentaciju Izraela do 20 godina do osvajanja dve uzastopne zlatne medalje na Evropskim prvenstvima 2018. i 2019. godine, što predstavlja najveći uspeh mlađih kategorija u istoriji zemlje.

Njegov talenat, radna etika i posvećenost doneli su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Izraela, za koju je debitovao u februaru 2024. godine.

Iako je zabeležio samo dva nastupa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. i Evropsko prvenstvo 2025, njegov debi bio je potvrda da se na njega računalo u budućnosti nacionalnog tima.

Tokom karijere nastupao je i za Hapoel iz Tel Aviva, a u sezoni 2019/20, proglašen je za igrača koji je najviše napredovao u nacionalnoj ligi.

U trenutku smrti bio je kapiten i jedan od ključnih igrača Hapoela Galil Eljona. U tekućoj sezoni beležio je prosečno 11,1 poen, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.