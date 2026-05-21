Nikola Milutinov, centar Olimpijakosa i reprezentativac Srbije, nije krio emocije dok se prisećao pokojnog trenera Duška Vujoševića tokom medijskog dana u Atini, neposredno pred početak fajnal-fora Evrolige.

U dirljivom razgovoru sa srpskim novinarima, Milutinov je bio potpuno iskren, istakavši da ogromnu zahvalnost za svoju karijeru duguje upravo legendarnom strategu. Prema njegovim rečima, bez Vujoševićevog stručnog rada i podrške, pitanje je da li bi ikada uspeo da dostigne vrhunski košarkaški nivo na kojem se godinama nalazi.

"Težak je ovo trenutak za sve, pogotovo za nas koji smo prošli kroz njegovu školu. Samo igrači koji su radili sa njim mogu stvarno da znaju kakav je bio. Svi smo mu zahvalni jer danas naši mladi igrači retko dobijaju šansu kakvu smo mi tada imali. Da nije bilo njega, možda sada ne bih bio ovde i ne bih se borio za trofej Evrolige", istakao je srpski reprezentativac.

Nikola Milutinov i Duško Vujošević

Milutinov se tom prilikom vratio kroz vreme, evocirajući uspomene na svoj prvi susret sa Vujoševićem.

"Prvog dana kada sam ga sreo pitao me je: ‘Hoćeš li ti mene da slušaš?’ Nisam tada ni znao šta to znači, ali sam odgovorio: ‘Naravno’. Morao sam da mu podredim ceo život u tom periodu od 17. do 21. godine i pazio je da ne skrenem sa puta. Bio je grub i težak prema nama, ali nam je davao priliku da igramo na velikoj sceni sa 17, 18 i 19 godina. Ovo je veliki udarac za košarku i veoma mi je teško palo", zaključio je Milutinov.

Podsetimo, Nikola Milutinov nije prisustvovao sahrani Duška Vujoševića, niti se sve do sada oglasio povodom smrti svog nekadašnjeg trenera, što je odjeknulo u košarkaškoj crno-beloj javnosti i izazvalo lavinu reakcija navijača Partizana na društvenim mrežama.