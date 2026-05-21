Košarkaši Dubaija poveli su protiv Budućnosti sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige.

Tim iz Emirata je u Zenici slavio 104:90 (30:16, 29:20, 25:31, 20:23) i tako stigao na korak od plasmana u finale.

Revanš je u ponedeljak u Podgorici. Ukoliko Dubai dobije i taj meč plasiraće se u finale. U suprotnom, igrala bi se majstorica narednog četvrtka u Zenici.

U pobedničkom timu najefikasniji su bili Musa sa 22 poena, Rajt sa 18 poena, Kaboklo sa 14 poena.

Kod gostiju Morgan je postigao 19 poena, Megi 17, Sulajmon 15, a Ferel 12.