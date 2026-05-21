Na startu polufinalne plej-of serije regionalne ABA lige košarkaši Partizana su protiv Crvene zvezde zabeležili trijumf rezultatom 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35), čime su poveli sa 1:0.

Uoči utakmice odigrane u "Areni", Vlade Đurović je crno-belima dao ulogu favorita.

Vlade Đurović

 Iskusni košarkaški stručnjak i analitičar TV Arena sport, uoči utakmice koja se igra u hali "Aleksandar Nikolić" nije mogao da ulogu favorita prepusti Partizanu, ali...

"Pionir je jači domaći teren nego što je Arena, bez obzira na broj gledalaca. To je bila Zvezdina dvorana i kada sam ja bio trener. Baš zbog toga što se igra tu, Zvezdine šanse su veče. Uoči prve utakmice bio sam blagi pesimista i rekao sam da je Partizan favorit. I bilo je tako. Ovog puta ne mogu to da kažem, ali ne mogu da kažem ni da je Zvezda favorit. Zato što se igra u Pioniru, to me stavlja u poziciju da kažem 50-50 odsto. Zašto? Zato što je Partizan u boljoj situaciji i psihološkom i igračkom. Takav je momentum", rekao je Vlade Đurović.

