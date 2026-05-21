Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju drugu utakmicu polufinalne serije ABA lige.

Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić", a rezultat je 1:0 u korist Partizana, koji je slavio u prvom meču sa 100:94.

Crno-beli su bolji i večeras, imaju veliku prednost na poluvremenu (49:33), te je pred košarkašima Crvene zvezde težak zadatak u nastavku, a navijači su izgubili strpljenje.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pored zvižduka treneru, navijači Crvene zvezde su jasno pokazali šta misle o trenutnom stanju u ekipi. Nezadovoljstvo je kulminiralo skandiranjem protiv čelnika kluba, pa se halom gromoglasno orilo "Uprava napolje".

Delije su ovom porukom jasno stavile do znanja da krivce za ubedljivu prednost Partizana i lošu igru vide u samom vrhu kluba.

00:09
Navijači Zvezde skandiraju "uprava napolje" Izvor: Kurir

Ne propustiteKošarkaNAVIJAČI CRVENE ZVEZDE IZVIŽDALI SAŠU OBRADOVIĆA! Delije besne na svog trenera! Zbog jednog igrača Pionir je eksplodirao! VIDEO
zvezda-cedevita-olimpija-58238391.JPG
KošarkaVLADE ĐUROVIĆ PRED DRUGI VEČITI DERBI U POLUFINALU: Ne mogu da kažem da je Partizan favorit, ali...
Vlade Đurović
KošarkaCRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Crno-beli ubedljivi u prvom poluvremenu
Screenshot 2026-05-21 211724.png
KošarkaODGOVORI NA 9 OD 10 ZANIMLJIVIH PITANJA I POKUPI MVP PRIZNANJE! Koliko dobro poznaješ istoriju košarkaških VEČITIH DERBIJA?
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716525.JPG

00:16
Glasni zvužduci za Obradovića nakon što je izbacio Dobrića Izvor: Kurir