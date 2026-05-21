Navijači teraju Obradovića iz Zvezde.
Košarka
NAVIJAČI ZVEZDE BESNI - TERAJU TRENERA! Ono što je Obradović uradio dok su mu skandirali da ode ostavilo je sve u šoku
Slušaj vest
Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su i u drugoj utakmici polufinalne serije savladali Crvenu zvezdu, ovog puta kao gosti, sa 78:89.
Neočekivano laka pobeda crno-belih u seriji, a navijači crveno-belog tima znaju kod koga je krivica - kod trenera!
Stoga su posle meča poružili Saši Obradoviću da ode, na šta je on klimuo glavom.
Pogledajte:
Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši