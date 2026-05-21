"Partizan je potpuno zasluženo dobio. Po meni, ovo je jedna od najborbenijih igara Crvene zvezde koju sam gledao ove sezone u odbrani, ali to nije pomoglo. Šta to znači? To znači nemoć. Zvezda je već duže vremena u padu forme. Nijedan igrač nije pokazao formu. To je današnja slika Zvezde. Nažalost, u najgorem momentu. Zvezda mora sada da se okrene za narednu sezonu, iako ima još Fajnal-for domaće lige. Sigurno je da treba da dođe do dosta promena u ekipi, da bi se ona pripremila za iduću sezonu. To skandiranje "uprava napolje", to je najlakše reći, a mislim da nije u redu. Ne mislim da je uprava napravila toliko grešaka da sada na njih svalimo sve. Ovo je slika Zvezde, jesam tužan kao zvezdaš, ali nisam nezadovoljan. Objektivno se ovo očekivalo. Zvezda je bila bolja nego u prvoj utakmici, ali je Partizan pogađao u najvažnijim momentima i svaka im čast. Ovakvom igrom Partizan može da dobije i Dubai", poručio je Vlade Đurović.