 Poznati košarkaški stručnjak i analilitčar TV Arena sport, Vlade Đurović, ocenio je da je Partizan očekivano bio bolji od Crvene zvezde u polufinalnoj seriji.

Partizan je u revanšu slavio protiv Crvene zvezde kao gost sa 89:78 i tako sa 2:0 dobio polufinalnu seriju.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Đurović je jednom rečju opisao igru Zvezde, kao nemoć, a zatim poručio da crveno-beli moraju da se okrenu narednoj sezoni i da naprave dosta promena u timu.

"Partizan je potpuno zasluženo dobio. Po meni, ovo je jedna od najborbenijih igara Crvene zvezde koju sam gledao ove sezone u odbrani, ali to nije pomoglo. Šta to znači? To znači nemoć. Zvezda je već duže vremena u padu forme. Nijedan igrač nije pokazao formu. To je današnja slika Zvezde. Nažalost, u najgorem momentu. Zvezda mora sada da se okrene za narednu sezonu, iako ima još Fajnal-for domaće lige. Sigurno je da treba da dođe do dosta promena u ekipi, da bi se ona pripremila za iduću sezonu. To skandiranje "uprava napolje", to je najlakše reći, a mislim da nije u redu. Ne mislim da je uprava napravila toliko grešaka da sada na njih svalimo sve. Ovo je slika Zvezde, jesam tužan kao zvezdaš, ali nisam nezadovoljan. Objektivno se ovo očekivalo. Zvezda je bila bolja nego u prvoj utakmici, ali je Partizan pogađao u najvažnijim momentima i svaka im čast. Ovakvom igrom Partizan može da dobije i Dubai", poručio je Vlade Đurović.

