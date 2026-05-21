Trener Crvene zvezde Saša Obradović imao je kratko izlaganje na konferenciji za medije posle poraza od Partizana u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige.

Obradović je samo rekao:

- Čestitam Partizanu, zasluženo su pobedili. Nije lako dati izjave. Mnogo je emocija, niti mogu da objašnjavam razloge sada. Ako bih mogao da vas zamolim da me poštedite ako čujete neko zlo. Hvala vam - rekao je Obradović i napustio salu za konferencije.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Prilikom izlaska iz sale, Obradović se suočio sa novinarima koji su želeli da mu postave pitanja, on im je kratko odbrusio:

- Ma nema pitanja! Kakva pitanja... Došli ste ovde da uživate - poručio je trener Crvene zvezde prisutnim novinarima.

