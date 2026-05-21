Slušaj vest

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su večeras u drugoj utakmici polufinalne serije, na gostujućem terenu u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", pobedili Crvenu zvezdu 89:78 (28:16, 21:17, 18:20, 22:25).

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer dao je izjavu pred medijima:

“Mislim da je problem održavanje fokusa. Čak i prošle sezone, bilo je previše priče o kraju sezone, o tome gde ćemo biti na kraju sezone. Znate šta ja govorim – treba da idemo dan po dan, trening po trening. Počeli smo toliko da gledamo unapred da smo zanemarili neke male stvari koje treba da uradimo. Mislim da je to najbitnija stvar i da ne žuriš”, rekao je Kodi Miler-Mekintajer po završetku “večitog derbija”.

Da li je u nekom konkretnom trenutku sve pošlo po zlu?

“Iskreno, ne. Igramo na isti način. Dobro, skoro isto. Kada smo imali seriju pobeda u Evroligi, imali smo mnogo više defanzivnog intenziteta. Igramo istim stilom, ali je razlika što nije svima ruka ‘vruća’ na svakoj utakmici. Na početku sezone, kada smo bili u pobedničkoj seriji, imali smo mnoge igrače koji su bili u odličnom ritmu u napadu. To nam je pomoglo da dođemo do mnogih pobeda”, dodao je plejmejker Zvezde, koji na kraju sezone postaje slobodan igrač.

Miler-Mekintajer neće igrati KLS, tako da je ovo bila njegova poslednja utakmica u sezoni. Da li je to i njegova poslednja utakmica u dresu Crvene zvezde?

“Nemam pojma. Mislim da sada nije trenutak da se govori o tome. Sezona nije gotova, momci moraju da odigraju KLS. Imamo važno polufinale, pa ne mislim da treba da imamo taj razgovor sada.”

02:04 Kodi ne zna da li mu je ovo poslednje utakmica u Zvezdi Izvor: Kurir