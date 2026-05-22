Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde (ne)očekivano su završili takmičenje u ABA ligi već u polufinalu.

Crvena zvezda je izgubila od Partizana sa 2:0 u seriji posle poraza na svom terenu 89:78.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Po završetku utakmice sa predstavnicima srpskih medija razgovarao je Čima Moneke.

Na konkretno pitanje, da li ekipa ima dobre konekcije sa trenerom, dao je direktan odgovor.

"Ne, nemamo", rekao je Moneke za Meridian sport.

Moneke je govorio i o čitavoj sezoni, ali i poslednjem meču protiv Partizana.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Mislim da je ova utakmica savršen primer kako je sezona izgledala od decembra pa nadalje. Nismo zaslužili da pobedimo. Vratili smo se kada je već bilo kasno. Promašivali smo, jednostavno nismo bili dovoljno dobri i nismo zaslužili pobedu. I ponovo se izvinjavam", rekao je on, pa dodao:

"Ali i dalje želim da budem pozitivan jer mislim da ovo treba da bude dugoročna priča. Očigledno je način na koji se sezona završila užasan, ali ne želim da svi zaborave neke dobre trenutke koji su se desili i mislim da možemo da gradimo na tome. Želim da gledam na ovu godinu kao na godinu učenja za narednih nekoliko sezona. Neću odustati i neću se predati. Moramo da napravimo neke promene kako bismo sledeće sezone napravili iskorak. Nadam se da ćemo to uraditi, jer imamo mnogo dobrih stvari. Samo su nam potrebne neke promene".

Nije želeo da priča šta Zvezda konkretno treba da promeni.

"Nema poente sada pričati o tome. Ali svi moraju da budu bolji. Svi koji ostanu moraju da budu bolji i zdraviji. Nije moj posao da donosim te promene. Ja moram da budem bolji u svakom smislu. Moram da budem zdraviji jer sam propustio previše utakmica ove sezone. Nisam zadovoljan time".

Zatim je u dahu nastavio.

"Jednostavno moram da budem bolji u svakom trenutku. Znam da će neki ljudi biti ljuti i reći da previše pričam, ali imao sam velika očekivanja. Ne kajem se zbog toga što sam imao velike nade i snove i ostvariću ih sa ovim timom.Moja sezona je sada lično završena, ali se nadam da ćemo sledeće godine napraviti korak u pravom smeru".

Još jednom se osvrnuo na meč protiv Partizana.

"Nismo zaslužili da pobedimo. Bilo je stvari koje nisu išle u našu korist, a bilo je i stvari koje nismo uradili dovoljno dobro da bismo pobedili. Momci koji su već bili ovde znaju bolje od onih koji su prvi put tu kako treba da se nose sa stvarima, kako da reaguju i jednostavno budu bolji. Svi moraju da se pogledaju u ogledalo i preuzmu odgovornost za ono što nisu uradili".

Odgovorio je i na pitanje kako ekipa šest meseci nije uspela da vrati pobednički identitet.

"Odlično pitanje. To pitanje nije za mene, već za nekog drugog. Bilo je teško. Jednostavno nismo znali… Od utakmice protiv Fenerbahčea pa do utakmice protiv Olimpijakosa, ulazili smo u svaku utakmicu sa osećajem da ćemo pobediti svaki put kada izađemo na teren. Posle toga smo se samo nadali da ćemo pobediti. Naš napad je bio je*eno užasan, a zbog toga je patila i odbrana".