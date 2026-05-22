Košarkaši Crvene zvezde završili su takmičenje u ABA ligi u polufinalu, pošto su u dva meča poraženi od Partizana.

Crveno-beli pružili su bledu igru i pred svojim navijačima, izgubili su sa 89:78 i na taj način doživeli krah i u ovom takmičenju.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026

Navijači su u kratkom vremenskom periodu od evroligaških velikih snova, koji su išli čak i do plasmana na fajnal-for, došli do bolnih razočarenja, prvo u spomenutoj Evroligi gde je Zvezda takmičenje završila u plej-inu, a zatim i u ABA ligi.

Osvojen je Kup Radivoja Koraća i čeka se fajnal-for Košarkaške lige Srbije, takmičenja u kom su crveno-beli takođe dobili jedan šamar od kog bride obrazi i to u Čajetini od Zlatibora. Kada se sve sabere i oduzme - sezona teško da može da se okarakteriše kao uspešna...

Puno je igrača prošlo kroz Zvezdu, tu su bila i dva trenera, Janis Sferopulos i Saša Obradović, a ni uprava se nije snašla kako su mnogi očekivali... Zato, pitamo i vas - ko je glavni krivac za neuspehe Crvene zvezde ove sezone?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko je najveći krivac za neuspeh Crvene zvezde u ovoj sezoni? Svi zajedno 37.31% Saša Obradović 33.33% Igrači 14.37% Uprava 14.07% Janis Sferopulos 0.92%

