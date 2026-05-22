Njujork Niksi poveli su sa 2:0 u finalu Istoka.
Košarka
NJUJORK JOŠ JEDNOM SRUŠIO EKIPU KLIVLENDA: Niksi brutalni protiv Kavalirsa i u drugom meču serije! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Njujork Niksa savladali su Klivlend Kavalirse i u drugom meču finala Istočne konferencije NBA lige, ovog puta rezultatom 109:93.
Njujork Niks - Klivlend Kavalirs 109:93 drugi meč finala Istočne konferencije Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Sarah Stier / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Apsolutni heroj pobede bio je Džoš Hart, koji je odigrao partiju karijere u plej-ofu i ubacio je 26 poena. Džejlen Branson dodao je 19 poena i čak 14 asistencija, Mikal Bridžis je imao 19, a Karl-Entoni Tauns 18 poena, ali i 13 skokova.
U poraženom timu najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 26 poena, dok je Džejms Harden dodao 18.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši