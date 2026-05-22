Košarkaši Njujork Niksa savladali su Klivlend Kavalirse i u drugom meču finala Istočne konferencije NBA lige, ovog puta rezultatom 109:93.

Njujork Niks - Klivlend Kavalirs 109:93 drugi meč finala Istočne konferencije

Apsolutni heroj pobede bio je Džoš Hart, koji je odigrao partiju karijere u plej-ofu i ubacio je 26 poena. Džejlen Branson dodao je 19 poena i čak 14 asistencija, Mikal Bridžis je imao 19, a Karl-Entoni Tauns 18 poena, ali i 13 skokova.

U poraženom timu najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 26 poena, dok je Džejms Harden dodao 18.

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir