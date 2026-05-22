SAVRŠENO VEČE PARTIZANA: Ko nije gledao derbi - evo kako su crno-beli srušili večitog rivala i plasirali se u finale ABA lige! (VIDEO)
Partizan je i drugi put u polufinalnoj seriji savladao Crvenu zvezdu, ovog puta kao gost rezultatom 89:78 (28:16, 21:17, 18:20, 22:23).
Crno-beli imali su savršeno veče i zasluženo su se plasirali u finale, a ko nije gledao susret odigran u dvorani "Aleksandar Nikolić" - evo i najzanimljivijih detalja...
Što se same utakmice tiče, Bruno Fernando je bio najefikasniji u timu Partizana sa 19 poena. Dilan Osetkovski je postigao 17 poena, a Sterling Braun 16.
U domaćoj ekipi po 12 poena su postigli Džoel Bolomboj i Džordan Nvora, dok je 10 poena upisao Džered Batler.
Partizan je nešto bolje otvorio meč i poveo sa 8:4, ali je usledila serija domaćina 8:0 i preokret. Bilo je to praktično sve od Zvezde kada je vođstvo u pitanju. Partizan je uzvratio sa 17:2 i stekao dvocifrenu prednost, koju praktično nije ispuštao do kraja meča.
Šutirali su gosti daleko preciznije, imali više skokova i dominirali u asistencijama (15 - 6 u prvom poluvremenu).
Partizan je na poluvremenu imao 16 poena prednosti (49:33).
Poučeni iskustvom iz prve utakmice, kada je Zvezda od minus 20 prišla na minus jedan, bilo je zanimljivo videti da li će se scenario ponoviti. Uspeli su crveno-beli da priđu na deset poena minusa na nešto više od tri minuta pre kraja, ali je Partizan ovog puta uspeo da zaustavi nalet.
Bila je ovo prva pobeda Partizana u plej-ofu ABA lige kao gosta posle 11 godina. Ujedno, u ovoj sezoni rezultat je 5:1 za Partizan u večitim derbijima.
