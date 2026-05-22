Poraz u dvorani Aleksandar Nikolić od Partizana bio je četvrti uzastopni od večitog rivala, ali to je najmanji problem za ekipu sa Malog Kalemegdana koja već duže vreme ne može da se sastavi.

Crvena zvezda ne liči na profesionalni košarkaški tim. Skupo plaćeni igrači su potpuno podbacili u polufinalnoj seriji u kojoj ih je rival, iako to neće da prizna trener Partizana Đoan Penjaroja, lako nadigrao.

Navijači su glasno iskazali nezadovoljstvo, a nakon što je po završetku prvog poluvremena čuo skandiranje "Uprava napolje...", predsednik kluba Željko Drčelić u drugom poluvremenu nije došao na svoje mesto kraj terena.

Trener Saša Obradović je takođe čuo i deluje da mu je to prilično teško palo. Klimao je glavom sa maksimalno ozbiljnim izrazom lica.

Ono što je uradio nakon utakmice je sramotno.

Na konferenciji za medije trener crveno-belih nije dozvolio pitanja novinarima. Zasmetalo mu je prvo što je veliki broj predstavnika medija bio zainteresovan za ono što ima da kaže, a kada je, nakon svog izlaganja, ustao i krenuo da napušta salu za konferencije, novinari su tražili da postave pitanje.

"Ma nema pitanja. Kakva pitanja...", rekao je Obradović, a potom sebi u bradu izgovorio sledeće:

"Došli ste ovde da uživate...".

Imao je Saša Obradović ove sezone zanimljive konferencije, a posebno se pamti ona nakon jedinog okršaja, od šest ovosezonskih, u kojoj je Zvezda bila bolja od Partizana. Tada je poželeo da taj meč posluži kao jak trening pred ono što čeka ekipu.

Ovaj put bolje da nije ni došao na konferenciju.

Nezadovoljstvo je moglo da se čuje i u rečima Ognjena Dobrića i Čime Monekea posle meča.

Nigerijac je najpre za "Meridian sport" poručio da ekipa nema konekciju sa trenerom, a potom je stao i odgovarao na pitanja ostalih novinara.

Upitan je za lošu igru u poslednja dva meseca.

"Nije bilo samo dva meseca, protiv Olimpijakosa smo odigrali poslednju utakmicu onako kako je trebalo i kako smo počeli sezonu. Imali smo pauzu, stvari su se promenile i izgubili smo identitet. Išli smo na utakmice i nismo znali kakva će verzija nas da se pojavi, na kraju sezone nismo zaslužili da pobedimo, iskreno. Pokušali smo da se motivišemo, da se osećamo bolje. Od Fenerbahčea u oktobru, pa do Olimpijakosa... nismo moramo da pričamo šta ćemo da radimo - uradili smo. I, bilo je fantastično igrati tako. Lopta je kružila, nismo bili sebični, igrali smo odbranu. Puno je zabune bilo posle toga, puno loših objašenjenja i puno stvari koje su jednostavno bile pogrešne. Ne postoji objašnjenje, to je sve pokvarilo našu sezonu".

Upitan je odmah da li je to do trenera.

"Mislim da znate o čemu pričam. Mislim... Da... Osećali smo kao da ne znamo šta radimo u napadu i odbrani. Bilo je lako čuvati nas kada je utakmica neizvesna, igrali smo na isti način. Izolacija i samo driblanje... Ne može da bude tako. Pričam o tome još od decembra, od pre utakmica protiv Partizana, Makabija, Bajerna. Ne možete da pobedite tako. U nekim utakmicama smo imali talenta, pogađali smo šuteve pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč s Bolonjom koji smo dobili jedan razlike. Bili smo s*anje. Tad sam pričao da imamo probleme. Da...".

Pesimističan je kada je u pitanju sam kraj sezone i učešće u završnici KLS. Dobio je pitanje kako da se popravi situacija.

"Ne može... Naš identitet od tada je da nemamo identitet. Nekad možemo da igramo dobro i pogađamo šuteve, ali ne znam...Moja sezona je gotova, pokušaću da budem najbolji saigrač. Pokušaću da držim glavu visoko i pomognem saigračima da drže glave visoko. Još jednom se izvinjavam navijačima. Osećam ih, žao mi je. Na kraju mislim da smo uradili neke dobre stvari bez obzira na sve. Imali smo neke dobre momente. Ne žalim zbog toga što sam hteo na Fajnal-for, to je moj cilj. Želim to da uradim ovde", jasan je bio Moneke.

