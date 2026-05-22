Navijači Crvene zvezde su bili nezadovoljni zbog loše igre svog tima protiv Partizana.
POLUDEO
KOŠARKAŠ PARTIZANA GAĐAO NAVIJAČE CRVENE ZVEZDE! Izgubio živce usred utakmice! Ovaj detalj niste mogli da vidite tokom prenosa
Slušaj vest
Crveno-beli su poraženi od večitog rivala i u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Ekipi sa Malog Kalemegdana je sada preostala sama završnica Košarkaške lige Srbije, a nezadovoljstvo je veliko među igračima i navijačima.
Pristalice ekipe sa Malog Kalemegdana koje su sa tribina dvorane Aleksandar Nikolić gledali drugu polufinalnu utakmicu glasno i jasno su iskazali nezadovoljstvo, ali su i ubacivali brojne predmete na teren.
Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Takođe, kartonima od kokica su gađali klupu Partizana, a u jednom trenutku je Žofri Lovernj izgubio kontrolu i odlučio da uzvrati.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
1 · Reaguj
Komentariši