Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 89:78 u drugom meču polufinalne serije ABA lige i plasirali su se u finale ovog takmičenja.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026

Po završetku drugog meča, u studiju Arene Sport susret su analizirali Vlade Đurović i Nikola Lončar.

Lončar se nije složio sa postupkom Saše Obradovića na konferenciji za medije, kada trener Zvezde nije želeo da odgovara na pitanja novinara.

- Ja se iskreno ne slažem sa ovim postupkom Saleta Obradovića. Cenim ga, poštujem ga mnogo ali je morao da bude hrabriji da izađe i da odgovori na pitanja. Jednostavno to nije KLS liga da se sprema, to je jedna runda plej-ofa. To ne može da se poredi sa ABA ligom gde se igra prvi deo, drugi, deo i plej-of. To je dosta važniji trofej nego KLS. Na našu žalost jer je važniji od srpske lige, ali to je što je - rekao je Lončar, pa dodao:

Saša Obradović

- Mislim da je trebalo da da odgovori, ako mu se ne sviđaju pitanja da kaže idemo sledeće pitanje, ali mislim da je možda došao pod nekim instrukcijama da ne bi trebalo da kaže ništa. To se dešava. Možda od strane kluba ili nekih ljudi koji ga savetuju. Po meni je trebalo da odgovori na pitanja koja su dobronamerna. Ljudi hoće da znaju šta je, zbog čega je Crvena zvezda izgubila 2:0 od Partizana. To nije normalno da Zvezda gubi 4:0. To su važne utakmice u kojima je Zvezda ispala iz igre za važan trofej. Znam ga kao hrabrog čoveka. čoveka koji je uvek stajao iza svojih reči, ali po meni nije bilo ok što nije hteo da odgovara na pitanja.

Zatim se dotakao konstatacije da atmosfera u dva najveća kluba u Srbiji "melje trenere".

- Pa šta znači melje? Ako melje trenere nemojte da dolazite ako niste spremni za tu sredinu. Jeste da melje, stvarno melje i možda to daje prednost stranim trenerima koji ne čitaju novine, koji nemaju prijatelje odavde, koji ne idu u kafiće nego su uvek uz ljude iz stručnom štaba, uz svoju famijliju. Ne znaju jezik i ne znaju šta se piše. Ta sredina melje, ali pre nego što dođete u taj mlin morate da izvagate da li ste spremni ili niste. Znamo slučajeve domaćih trenera koji su došli i nisu se dobro proveli. Ali morate da budete spremni na sve to - zaključio je Lončar.

