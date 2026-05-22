Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda je izgubio identitet. A, on se gubi kada domaći, srpski igrači padnu u drugi plan kod trenera, ekipe... Upravo to se desilo i taj momenat prepoznali su i navijači koji su imali šta da kažu Saši Obradoviću zbog toga.

Zvižduci treneru već u prvom poluvremenu večitog derbija - nezapamćena scena koja mora da ima baš, baš krupnu pozadinu. I ima.

Saša Obradović je potpuno u drugi plan stavio srpske igrače i to je navijače jako zabolelo. Razlog je što navijači jako dobro znaju kako Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac "osećaju" dres Zvezde. A, kada igrači koji su dobili šansu pre njih - deluju na terenu kao grupa građana, reakcija navijača je potpuno normalna.

Neshvatljivo je ko je sve u Crvenoj zvezdi (ne samo sada, nego i pre) dobijao prednost ispred Ognjena Dobrića. Da su ti igrači donosili bilo kakvu razliku u odnosu na Ognjena, razumeli bi, ali...

Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Oni ne da ne donose razliku nego donose mnogo manje od onoga što Dobrić čini za ekipu. 

Saša Obradović je od momenata kada su mu se vratili povređeni igrači potpuno zapostavio Dobrića i Davidovca. Dao je prednost strancima, a oni su mu doneli probleme i krizu u igri i svlačionici.

Pa, tako je Moneke posle poraza pričao da nije dobra komunikacija na relaciji "trener - tim". Znači upravo ti kojima je Obradović verovao su mu na kraju na "najbolji mogući način" uzvratili za to poverenje. 

A, Ognjen i Dejan zakovani za klupi i tribine.

Ne propustiteKošarkaSAŠA BOLJE DA NIJE NI PROGOVORIO! Navijači i košarkaši Zvezde rekli šta su imali, a Obradović se žestoko osramotio posle poraza od Partizana
zvezda-cedevita-olimpija-58238391.JPG
KošarkaIZJAVA O KOJOJ ĆE SE PRIČATI! Čima Moneke odgovorio na pitanje o Saši Obradoviću i zapalio javnost! Ovako direktan odgovor niko nije očekivao!
profimedia-1086906719.jpg
KošarkaOBRADOVIĆ, UPRAVA, IGRAČI... Ko je najveći krivac za neuspehe Crvene zvezde ove sezone?! (ANKETA)
ZVEZDA-PARIS_19.JPG
Košarka"DOŠLI STE OVDE DA UŽIVATE" NOVINARI ŽELELI DA POSTAVE PITANJA OBRADOVIĆU, ON IM ŽESTOKO ODBRUSIO! Ovako nešto se ne pamti, njegova reakcija obilazi Srbiju!
Screenshot 2026-05-21 223810.jpg
KošarkaOBRADOVIĆ DOŠAO NA KONFERENCIJU, "ISPALIO" NEKOLIKO REČI I OTIŠAO! Trener Zvezde šokirao sve! Evo šta je poručio posle DEBAKLA u Pioniru!
zvezda-barselona_103.jpg

02:04
Kodi ne zna da li mu je ovo poslednje utakmica u Zvezdi Izvor: Kurir