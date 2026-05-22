Košarkaški klub Crvena zvezda je izgubio identitet. A, on se gubi kada domaći, srpski igrači padnu u drugi plan kod trenera, ekipe... Upravo to se desilo i taj momenat prepoznali su i navijači koji su imali šta da kažu Saši Obradoviću zbog toga.

Zvižduci treneru već u prvom poluvremenu večitog derbija - nezapamćena scena koja mora da ima baš, baš krupnu pozadinu. I ima.

Saša Obradović je potpuno u drugi plan stavio srpske igrače i to je navijače jako zabolelo. Razlog je što navijači jako dobro znaju kako Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac "osećaju" dres Zvezde. A, kada igrači koji su dobili šansu pre njih - deluju na terenu kao grupa građana, reakcija navijača je potpuno normalna.

Neshvatljivo je ko je sve u Crvenoj zvezdi (ne samo sada, nego i pre) dobijao prednost ispred Ognjena Dobrića. Da su ti igrači donosili bilo kakvu razliku u odnosu na Ognjena, razumeli bi, ali...

Oni ne da ne donose razliku nego donose mnogo manje od onoga što Dobrić čini za ekipu.

Saša Obradović je od momenata kada su mu se vratili povređeni igrači potpuno zapostavio Dobrića i Davidovca. Dao je prednost strancima, a oni su mu doneli probleme i krizu u igri i svlačionici.

Pa, tako je Moneke posle poraza pričao da nije dobra komunikacija na relaciji "trener - tim". Znači upravo ti kojima je Obradović verovao su mu na kraju na "najbolji mogući način" uzvratili za to poverenje.

A, Ognjen i Dejan zakovani za klupi i tribine.