Prema nezvaničnim saznanjima Kurira Saša Obradović će napustiti crveno-bele. Do ove odluke je došlo nakon očajno odigrane polufinalne serije ABA lige protiv Partizana.

Obradović je, podsetimo, stigao u ekipu na početku sezone, nakon dva odigrana kola Evrolige u kojoj je vodio tim do plej-ina. Zvezda je osvojila kup, a regionalno takmičenje završila pre finala.

Pred ekipom je sada fajnal-for Košarkaške lige Srbije i prilika da se koliko-toliko popravi utisak.

Četvrti trener u sezoni

Pred klubom je sada odluka ko će voditi ekipu u preostalim utakmicama ove sezone, a kako nezvanično saznajemo na Malom Kalemegdanu u ovom trenutku ne gledaju izvan svog kluba.

Najrealnija opcija je Milan Tomić.

Čovek koji je ranije već bio prvi trener crveno-belih od ove sezone obavlja ulogu generalnog menadžera ekipe. Kako već ima ozbiljno trenersko iskustvo njegov izbor se nameće kao logičan.

Postoji mogućnost da najveću odgovornost dobije i Marko Boltić. Radi se o mladom treneru koji je u Zvezdu stigao u finišu sezone, tačnije krajem aprila. Došao je kako bi zamenio Milana Minića koji je nešto ranije odstranjen iz stručnog štaba.

Realno je da bi, u slučaju da Boltić preuzme ulogu glavnog trenera, Tomić bio važan faktor kao neko ko bi bio od velike pomoći.

Svakako, biće to četvrti čovek koji će sa klupe voditi Zvezdu u ovoj sezoni nakon Janisa Sferopulosa koji je smenjen nakon dva poraza u Evroligi, Tomislava Tomovića koji je vodio tim do pobede u Istanbulu protiv Fenerbahčea i naravno Saše Obradovića koji je stigao kao zamena za grčkog trenera.

