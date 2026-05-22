NIKOLA JOKIĆ IGRA ZA SRBIJU OVOG LETA! Spektakularne vesti iz najpouzdanijeg izvora!
Selektor Srbije Dušan Alimpijević je iz Atine, gde će pratiti fajnal-for turnir Evrolige, saopštio da očekuje košarkaša Denvera u timu na utakmicama kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
"Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu", poručio je Alimpijević za "Mozzart sport".
Našu reprezentaciju očekuju utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Orlovi će 2. jula igrati protiv Švajcarske u gostima, a potom 5. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.
"Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovek sa kojim sam ja u kontaktu otkako sam seo na selektorsku pozciju. Komunikacija sa tim čovekom se odvija na najjednostavnijem i najlakšem mogućem nivou, on zaista živi za reprezentaciju, iako to možda nekima u nekim trenucima nije delovalo, on je čovek koji je veoma ushićen za reprezentaciju. To je čovek koji je zvao saigrače i zahvaljivao im se na borbi u prethodnim prozorima. Očekujemo, ukoliko bude išlo ovim tokom i po planu, naravno mi ne znamo šta sve može da se desi do 22. juna, ali u ime Boga, zdravlja, očekujemo ga", poručio je selektor.
Kurir sport/Mozzart sport
Bonus video: