Poznata je situacija sa kapitenom Srbije i njegovim nastupom za državni tim ovog leta.

Da li će Bogdan Bogdanović igrati za reprezentaciju Srbije ovog leta, glasilo je pitanje upućenog selektoru Dušanu Alimpijeviću...

- Sa Bogdanom je drugačije (za razliku od Jokića, prim. aut.). On ima svoju situaciju koju rešava sa matičnim klubom, ima određenih manjih zdravstvenih problema koji se rešavaju. Mogu reći da je izvesno da će preskočiti julski, ali biće tu sa timom na avgustovskom prozoru", dodao je Dušan Alimpijević za Mozzart Sport.

Podsećamo, Orlovi će 2. jula igrati protiv Švajcarske u gostima, a potom 5. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bogdan đuska na svadbi Marka Janketića Izvor: Instagram/bogdangoranbogdan