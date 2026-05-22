Sezona Crvene zvezde, kako god da se sagleda, ostavila je gorak ukus, a među onima koji nisu u potpunosti opravdali očekivanja našao se i Džered Batler.

Ipak, američki plejmejker je u razgovoru za "Meridian Sport" poručio da bi voleo da i naredne godine nosi crveno-beli dres:

- Voleo bih da ostanem i sledeće sezone. Zaista sam uživao u Beogradu, ljudi su me sjajno prihvatili i pokazali mi mnogo poštovanja i ljubavi. Naravno, tokom leta ću sagledati sve opcije koje budem imao, ali moja želja je da ostanem ovde - rekao je Batler.

Ono što posebno boli navijače Zvezde jeste činjenica da ekipa ni ove sezone nije uspela da pronađe rešenje za večitog rivala. Partizan je upisao četvrtu uzastopnu pobedu u derbijima, a Batler priznaje da nema objašnjenje za takav odnos snaga.

- Iskreno, teško mi je da objasnim zbog čega je tako. Imao sam utisak da nas nijednog trenutka nisu doživeli kao ozbiljnu pretnju. Čak i kada smo igrali agresivno i sa mnogo energije, nismo uspevali da ih poremetimo niti da im poljuljamo samopouzdanje. Upravo me to najviše frustrira, jer su tokom cele sezone protiv nas delovali sigurno i potpuno pod kontrolom - objasnio je Zvezdin plejmejker.

Posle poraza dosta pažnje izazvale su i izjave Čime Monekea, koji je govorio o problemima unutar ekipe i oscilacijama tokom sezone. Batler, međutim, smatra da ne postoji jedan ključni trenutak koji je odredio tok sezone.

