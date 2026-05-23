Slušaj vest

Oklahoma Siti Tanderi stigli su do nove pobede u finalnoj seriji Zapadne konferencije protiv San Antonio Sparsa.

Tanderi su slavili u gostima sa 123:108 i poveli sa 2:1 u seriji, iako na samom početku nije delovalo da će ovo biti blistava noć Oklahome.

1/4 Vidi galeriju San Antonio Spars - Oklahoma Siti Tander 108:123, treća utakmica Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Poveo je San Antonio sa 15:0, delovalo je da će Sparsi uspeti da slave, ali je jedan detalj prelomio - igrači sa klupe Oklahome napravili su veliku razliku i Tanderi su stigli do preokreta.

Posle 50 poena rezervista u prvoj i 57 u drugoj utakmici, Tanderova druga postava ponovo je eksplodirala u trećem meču. Igrači sa klupe ubacili su čak 76 poena i nešto slično poslednji put desilo se davne 1985. godine. Tada su igrači sa klupe Los Anđeles Lejkersa ubacili 69 poena u konferencijskom finalu.

Od startera u timu Oklahome izdvojili su se jedino Šej Gildžes-Aleksander sa 26 i Čet Holmgren sa 14 poena, dok je ostatak posla odradila klupa. Kod San Antonija najefikasniji bio je Viktor Vembanjama sa 26 poena, Devin Vasel dodao je 20, dok je Di'Eron Foks ubacio 15 poena

Nikola Topić na terenu je proveo minut i po i nije se upisao u strelce.

Pogledajte i detalje sa ove utakmice:

BONUS VIDEO: