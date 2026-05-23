Šej Gildžes-Aleksander proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige, ali će posle novih statističkih podataka koji su isplivali u javnost, onima koji su Kanađaninu dali MVP priznanje pre nego Nikoli Jokiću, dugo brideti obrazi zbog šamara realnosti koji ih je pogodio.

O čemu se zapravo radi?

Poznato je da Šej voli da "flopinguje" i izvlači faulove na glumu i simuliranje, a da je često zaštićen kod sudija. Sada je novinar "Jahu sporta", Tom Haberstrot, izvukao statistiku i prema njegovim podacima Gildžes-Aleksander je pao 39 puta prilikom svoja 224 šuta što je čak 17,4 odsto ukupnih pokušaja!

Odmah iza njega je Harden (31 od 260, 11,9 odsto), pa onda slede Džejlsen Branson (9 odsto - 24/266), Donovan Mičel (8,4 - 31/370) i Viktor Vembanjama (4,2 odsto - 8/192).

Dakle, Jokića nema ni blizu na ovoj listi, što dovoljno govori o njegovom poštenju na terenu.

U istom tom tekstu se navodi i da Šej pada u 11 odsto šuteva kada nije fauliran, 51 odsto kada je fauliran, dakle ukupno 17,4 odsto. Kada se sve sabere i oduzme, jasno je da Kanađanin voli da glumi i da se često tom prilikom žestoko bruka, a ove sramotne brojke su pravi šamar onima koji su mu dali MVP trofej u konkurenciji Nikole Jokića.

