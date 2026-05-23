Čuveni košarkaški agent, Miško Ražnatović, govorio je za Mozzart Sport i dotakao se brojnih zanimljivih tema.

Ražnatović je otvorio dušu, te je prvo pričao o Crvenoj zvezdi i Partizanu, te njihovim sezonama u Evroligi.

- Ja sam pred početak sezone rekao da mislim da ništa dobro ne mogu da očekuju, i na moju veliku žalost, to se i dogodilo. Nisu uradili ono što su želeli. Međutim, kada se gleda na njihove uspehe, rezultate ili neuspehe, ljudi bi morali da budu mnogo realniji. Nije to Evroliga koja je bila pre nekoliko godina kada su postojala četiri ili pet sjajnih timova, a posle toga ostali daleko ispod. Ne, sada je preko deset timova sa velikim budžetom. Što kažu, pridošlice su napravile sjajne budžete, poput Dubaija i Hapoela. Valensija nije napravila sjajan budžet, ali je imala neke druge stvari, tako da su tri nova tima praktično pretekla neke starosedeoce. Ukoliko se Crvena zvezda i Partizan budu borili za plej-of, to nije neuspeh. Crvena zvezda, koja je deseta i koju svi gledaju sa blagim podsmehom, ipak je ostavila iza sebe jedan Efes sa većim budžetom, jedan Makabi, jedan Armani Milano... Na kraju krajeva, za jednu poziciju i Dubai. Partizan je imao taj deo sezone koji je bio jako loš i koji je opredelio sve. Sledeće godine mislim da će se i jedni i drugi boriti za to neko mesto od osmog do desetog i ako budu tu, treba im čestitati, a ne treba ih kritikovati. Tako ja vidim situaciju - istakao je Miško.

Potom se dotakao i predstojećeg prelaznog roka kod večitih.

- Mislim da u Crvenoj zvezdi neće biti toliko velika rekonstrukcija. Okej, na plejmejkerskim pozicijama sigurno hoće jer su ostali bez opcija, nemaju nijednog i to je nešto što im je jako smetalo u prethodnim godinama, po meni. Ali te spoljne pozicije, ti igrači su uglavnom pod ugovorom i to su kvalitetni igrači po drugim klubovima, na četvorkama takođe. Tako da nema tu, ja mislim sada, neograničeno prostora za neka nova imena, osim ako se ne bi išlo u to da se mnogo igrača sa ugovorom seče i raskida. Partizan, da, to je veliki remont očigledno i oni će imati sigurno jedno pet-šest novih igrača, što je negde i normalno jer je tu novi trener sa nekom novom vizijom košarke - rekao je Miško Ražnatović, a i na Nikolu Jokića za kog je rekao da sigurno ostaje u Denveru, kao i na Dušana Alimpijevića:

- Bez ikakve dileme. Neki preveliki izazov ili promena u ovom trenutku zaista ne postoje kao opcija, jednostavno pričamo o narednoj takmičarskoj sezoni gde je on pod ugovorom sa Denverom i nastupa za Denver. Nema nikakvih nagoveštaja sa bilo koje strane za bilo kakvim problemom. Što se tiče Dušana Alimpijevića, on ima još jednu fenomenalnu sezonu. Nažalost, nije krunisana na način na koji je trebalo, ali Bešiktaš je ove godine već igrao nekoliko finala, bolje rečeno otkad je on došao, Efes više ne igra finala u Turskoj, što je jedan neverovatan uspeh! Za tu zadnju stepenicu i za taj neki trofej stvarno je potrebno i malo sreće koju nikako nema, ali mislim da to uopšte ne umanjuje niti njegov uspeh, niti njegovu reputaciju. To isto mogu da vam potvrdim u svim razgovorima ovde u Atini, jer svi govore dobro o njemu i ima dosta interesa. On je pod ugovorom sa Bešiktašem, ima mogućnost izlaska u slučaju da nema Evrolige i mnogo više će se znati u sledećih nekoliko nedelja. U ovom trenutku zaista ne znamo šta će se desiti, tim pre što postoji mogućnost da Bešiktaš igra Evroligu, jer je očigledno da Burg verovatno neće igrati. U tom slučaju sve se, naravno, menja, otpadaju druge opcije i ostaje se tu. Ali generalno, on je jedan od klijenata o kojima najmanje brinem u ovom trenutku.

