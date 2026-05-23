Nije bilo potrebno mnogo vremena da Nik Kalates i u poznim igračkim godinama pokaže koliko vredi i postane jedan od važnijih igrača Partizana, posebno nakon povratka Karlika Džonsa, kada je dobio više prostora da vodi igru druge petorke i organizuje napade ekipe.

Dobrom formom i partijama koje je potvrdio u polufinalnoj seriji ABA lige protiv Crvene zvezde, iskusni plejmejker pokazao je koliko znači timu, pre svega kroz odličnu saradnju sa Brunom Fernandom i Tonjeom Džekirijem.

Nik Kalates u dresu Partizana

Upravo zbog toga brzo je postao jedan od ljubimaca navijača, koji sve više pričaju o mogućnosti da i naredne sezone ostane u Humskoj.

Grčki mediji prethodnih dana preneli su da je Kalates navodno izabrao ambiciozni projekat PAOK-a iz Soluna, gde bi mogao da zaradi čak 1.800.000 dolara po sezoni. Ipak, prema nezvaničnim informacijama "Mozzart sporta", konačnu odluku još nije doneo i očekuje se da to učini tek po završetku finala ABA lige.

Povratak u Grčku posle šest godina ozbiljno je u opticaju, pa bi Kalates ponovo mogao da obuče crno-beli dres, ovoga puta u dresu solunskog velikana koji želi povratak u Evroligu. Sa druge strane, i Partizan želi da nastavi saradnju sa iskusnim organizatorom igre, dok PAOK pokušava da što pre završi veliki posao pred narednu sezonu.

