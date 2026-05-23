Mladi košarkaši Crvene zvezde su dobili specijalnu pozivnicu za završni turnir Evrolige u mlađem uzrastu, gde se nisu baš proslavili. Oni su završili takmičenje već u grupi sa sva tri poraza. Sva tri dosta ubedljiva poraza. Ovoga puta ih je pobedio Žalgiris - 115:95.

Dugo već vremena crveno-beli imaju problema sa mlađim kategorijama, jednostavno, nisu među najboljima u Srbiji i to daje obrise koji se primećuju i u seniorskoj košarci.

Zvezda nije uspela da osvoji kvalifikacioni turnir, ali je dobila posebnu pozivnicu, te je poražena sva tri puta. Ovoga puta si ih dobili i igrači iz Žalgirisa sa 20 poena prednosti - 115:95.

Barselona i NextGen imaju po dve pobede u grupi B, Žalgiris ima jednu, dok je Zvezda ostala na nuli.

