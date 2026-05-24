NEZAUSTAVLJIVI NIKSI NA KORAK OD VELIKOG FINALA! Branson i družina melju sve pred sobom! Klivlendu se smeši metla! (VIDEO)
Ko može da zaustavi ove Njujork Nikse?!
Ekipa Majka Brauna nastavlja da melje rivale u plej-ofu i sada je na samo korak od velikog NBA finala!
Prethodne noći Niksi su pregazili Klivlend Kavalirse 121:108 na gostujućem terenu i poveli ogromnih 3:0 u finalu Istočne konferencije.
Deseta uzastopna pobeda u plej-ofu potpuno je zaludela navijače u Njujorku, koji već sanjaju prvo veliko finale još od davne 1999. godine. A kako trenutno izgledaju Niksi, deluje da niko ne može da ih zaustavi!
Klivlend je pred svojim navijačima morao da pokaže zube, ali od toga nije bilo ništa. Gosti iz “Velike jabuke” ušli su u meč kao furija i već u prvoj četvrtini zatrpali koš domaćina. Tranzicija je radila savršeno, trojke su upadale sa svih strana, a odbrana Kavalirsa pucala je po šavovima.
Bridžis i Anunobi pravili su haos po parketu i izgledali kao da igraju basket ispred zgrade, dok je Džejlen Branson u ključnim momentima gasio svaki pokušaj Klivlenda da se vrati u život. Kada je trebalo slomiti rivala, kapiten Niksa je ubacio u višu brzinu i potpuno utišao dvoranu.
Kavalirsi su u nekoliko navrata uspevali da istope minus, čak su imali i napade za vođstvo, ali svaki put kada bi prišli, Niksi bi brutalno odgovorili. Posebno bolan udarac za domaće stigao je u poslednjoj četvrtini kada je Lendri Šemet pogodio tri trojke zaredom i potpuno nokautirao rivala.
Kavsima se sada smeši metla. Istorija NBA lige im ne ide u prilog, pošto se nijedna ekipa nikada nije vratila posle zaostatka od 0:3 u seriji!
Do velike pobede Nikse je predvodio fenomenalni Branson sa 30 poena i šest asistencija, dok su ga pratili Bridžis sa 22 i Anunobi sa 21 poenom. Šemet je sa klupe ubacio 14 i potpuno zapalio utakmicu u finišu.
Sa druge strane, Donovan Mičel i Evan Mobli pokušavali su da održe Klivlend u životu, ali protiv ovakvih Niksa jednostavno nisu imali odgovor.
Njujork sada ima meč loptu za plasman u veliko NBA finale i čini se da je pitanje samo trenutka kada će grad koji živi za košarku eksplodirati od sreće!
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: