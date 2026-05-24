Ko može da zaustavi ove Njujork Nikse?!

Ekipa Majka Brauna nastavlja da melje rivale u plej-ofu i sada je na samo korak od velikog NBA finala!

Prethodne noći Niksi su pregazili Klivlend Kavalirse 121:108 na gostujućem terenu i poveli ogromnih 3:0 u finalu Istočne konferencije.

Deseta uzastopna pobeda u plej-ofu potpuno je zaludela navijače u Njujorku, koji već sanjaju prvo veliko finale još od davne 1999. godine. A kako trenutno izgledaju Niksi, deluje da niko ne može da ih zaustavi!

Klivlend - Njujork, 3. utakmica finalne serije Istoka

Klivlend je pred svojim navijačima morao da pokaže zube, ali od toga nije bilo ništa. Gosti iz “Velike jabuke” ušli su u meč kao furija i već u prvoj četvrtini zatrpali koš domaćina. Tranzicija je radila savršeno, trojke su upadale sa svih strana, a odbrana Kavalirsa pucala je po šavovima.

Bridžis i Anunobi pravili su haos po parketu i izgledali kao da igraju basket ispred zgrade, dok je Džejlen Branson u ključnim momentima gasio svaki pokušaj Klivlenda da se vrati u život. Kada je trebalo slomiti rivala, kapiten Niksa je ubacio u višu brzinu i potpuno utišao dvoranu.

Kavalirsi su u nekoliko navrata uspevali da istope minus, čak su imali i napade za vođstvo, ali svaki put kada bi prišli, Niksi bi brutalno odgovorili. Posebno bolan udarac za domaće stigao je u poslednjoj četvrtini kada je Lendri Šemet pogodio tri trojke zaredom i potpuno nokautirao rivala.

Kavsima se sada smeši metla. Istorija NBA lige im ne ide u prilog, pošto se nijedna ekipa nikada nije vratila posle zaostatka od 0:3 u seriji!

Do velike pobede Nikse je predvodio fenomenalni Branson sa 30 poena i šest asistencija, dok su ga pratili Bridžis sa 22 i Anunobi sa 21 poenom. Šemet je sa klupe ubacio 14 i potpuno zapalio utakmicu u finišu.

Sa druge strane, Donovan Mičel i Evan Mobli pokušavali su da održe Klivlend u životu, ali protiv ovakvih Niksa jednostavno nisu imali odgovor.

Njujork sada ima meč loptu za plasman u veliko NBA finale i čini se da je pitanje samo trenutka kada će grad koji živi za košarku eksplodirati od sreće!

