Meč između Krke i Ilirije (97:74) u slovenačkom prvenstvu obeležio je incident u kom je glavni akter bio srpski košarkaš Boban Marjanović.

U poslednjoj deonici utakmice iskusni centar zaradio je isključenje, a onda je u potpunosti izgubio živce nakon provokacija sa tribina.

Navodno, jedan navijač je konstantno provocirao Srbina, što je prouzrokovalo burnu reakciju bivšeg NBA asa.

Bobi se okrenuo ka publici i gestikulacijom pokazao da želi da se obračuna sa navijačem koji ga je isprovocirao.

Srpski centar hteo fizički da se obračuna sa navijačem! Foto: Screenshot

U jednom trenutku situacija je eskalirala – Marjanović je prišao ogradi i delovalo je da je spreman da uđe među navijače, što je izazvalo paniku pored terena.

Brzom reakcijom obezbeđenja sprečen je veći incident, ali je situacija i dalje bila na ivici haosa. Umešao se i Saša Dončić, koji je pokušao da smiri srpskog košarkaša i odvede ga ka svlačionici.

Ipak, ni to nije prošlo glatko – usledila je kratka, napeta rasprava, dok je Marjanović i dalje vidno besan odbijao da odmah napusti teren i tražio pogledom osobu sa tribina.

Nakon par napetih minuta, situacija je stavljena pod kontrolu. Marjanović se smirio i napustio parket.

Pogledajte kako je to izgledalo: