SRBIN NAPRAVIO HAOS U SLOVENIJI! Boban Marjanović krenuo na navijača! Hteo da preskoči ogradu - Dončić ga jedva zaustavio! (VIDEO)
Meč između Krke i Ilirije (97:74) u slovenačkom prvenstvu obeležio je incident u kom je glavni akter bio srpski košarkaš Boban Marjanović.
U poslednjoj deonici utakmice iskusni centar zaradio je isključenje, a onda je u potpunosti izgubio živce nakon provokacija sa tribina.
Navodno, jedan navijač je konstantno provocirao Srbina, što je prouzrokovalo burnu reakciju bivšeg NBA asa.
Bobi se okrenuo ka publici i gestikulacijom pokazao da želi da se obračuna sa navijačem koji ga je isprovocirao.
U jednom trenutku situacija je eskalirala – Marjanović je prišao ogradi i delovalo je da je spreman da uđe među navijače, što je izazvalo paniku pored terena.
Brzom reakcijom obezbeđenja sprečen je veći incident, ali je situacija i dalje bila na ivici haosa. Umešao se i Saša Dončić, koji je pokušao da smiri srpskog košarkaša i odvede ga ka svlačionici.
Ipak, ni to nije prošlo glatko – usledila je kratka, napeta rasprava, dok je Marjanović i dalje vidno besan odbijao da odmah napusti teren i tražio pogledom osobu sa tribina.
Nakon par napetih minuta, situacija je stavljena pod kontrolu. Marjanović se smirio i napustio parket.
Pogledajte kako je to izgledalo: