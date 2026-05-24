Četiri ekipe - Partizan, Crvena zvezda, FMP i Spartak iz Subotice, boriće se za titulu šampiona, a sada su poznati i tačni termini mečeva koji će odlučivati o trofeju.

Polufinalni dueli zakazani su za petak, 29. maj, a program otvara Partizan, koji prvi izlazi na parket.

Crno-beli će se sastati sa FMP-om od 16.00 časova, dok je drugi polufinalni okršaj, između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice, zakazan za večernji termin od 20.00 časova.

Prenosi oba polufinala obezbeđeni su na Areni Sport Premium 1.

Subota je rezervisana za pauzu i oporavak timova, dok će se velika borba za titulu nastaviti u nedelju, 31. maja, kada je zakazano finale.

Odlučujući meč za trofej igra se od 20.00 časova, a direktan prenos duela biće na istom kanalu, pa će navijači širom Srbije moći da prate rasplet KLS sezone.

Podsetimo, titulu prvaka Srbije brani ekipa Partizana.