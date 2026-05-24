Četiri ekipe - Partizan, Crvena zvezda, FMP i Spartak iz Subotice, boriće se za titulu šampiona, a sada su poznati i tačni termini mečeva koji će odlučivati o trofeju.

Polufinalni dueli zakazani su za petak, 29. maj, a program otvara Partizan, koji prvi izlazi na parket.

Crno-beli će se sastati sa FMP-om od 16.00 časova, dok je drugi polufinalni okršaj, između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice, zakazan za večernji termin od 20.00 časova.

Prenosi oba polufinala obezbeđeni su na Areni Sport Premium 1.

Subota je rezervisana za pauzu i oporavak timova, dok će se velika borba za titulu nastaviti u nedelju, 31. maja, kada je zakazano finale.

Odlučujući meč za trofej igra se od 20.00 časova, a  direktan prenos duela biće na istom kanalu, pa će navijači širom Srbije moći da prate rasplet KLS sezone.

Podsetimo, titulu prvaka Srbije brani ekipa Partizana.

Igrači Zvezde ne daju izjave posle derbija