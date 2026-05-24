U poslednjih desetak godina Crvena zvezda imala je pravu vrtešku trenera (i to dobrih). Malo koji klub u Evropi tako brzo diže i ruši svoje trenere - od visokih evroligaških ambicija do otkaza posle dva loša meseca. Promenili su se sistemi, rosteri, uprave, ali jedna stvar je ostala ista: u Zvezdi se trener troši jako, jako brzo.

Baš zato se ime Dejana Radonjića stalno vraća među navijače.

Ako pogledate poslednju deceniju Zvezde, jedini čovek koji je jasno napravio identitet tima bio je Radonjić. Nije samo osvajao trofeje. On je napravio kulturu. Pod njim je Zvezda igrala najtvrđu odbranu u Evropi, izgledala kao ozbiljan sistem i imala karakter. Nije bilo bitno da li igraju zvezde ili anonimusi, ekipa je u svakom momentu znala šta radi. Imala je Zvezda nešto po čemu je bila prepoznatljiva, a taj pečat "lupio" je upravo Radonjić.

U njegovom prvom mandatu Zvezda je prekinula dominaciju Partizana, uzela tri ABA lige, tri domaće titule i tri Kupa Radivoja Koraća, a igrala je i Top 8 Evrolige 2016. godine, što je i dalje jedan od najvećih uspeha kluba u modernoj eri.

Još važnije - Radonjić je pravio igrače DOMAĆE IGRAČE. Kod njega su rasli Jović, Gudurić, Kalinić, Mitrović, Lazic, Dangubić… Timovi nisu bili skupi kao danas, ali su imali hemiju i disciplinu. Njegova Zvezda je delovala kao mašina. Nije bilo haosa, improvizacije i lutanja iz kola u kolo.

Zvezda je posle njega stalno tražila “instant Evroligu”, velika imena i brza rešenja, ali nijedan trener nije uspeo da ostavi trag kao Radonjić. Čak i kada se vratio 2020, opet je osvojio ABA ligu i domaće trofeje.

Danas, kada se traži naslednik Obradovića i nova rekonstrukcija, mnogo navijača opet vidi samo jedno logično ime - Radonjića. I nije to nostalgija bez pokrića. To je čovek koji je poslednji doneo kontinuitet, autoritet i mir. U eri kada se treneri u Zvezdi menjaju kao na traci, Radonjić je jedini dokazao da može da izdrži pritisak Malog Kalemegdana i pritom pravi rezultate.

Međutim, potrebno je znati i da Radonjić beleži sjajne rezultate sa Zenitom i da ugovornu opciju 1+1 u Rusiji. Blizu je finala tamo VTB lige i sigurno će Zenit dati sve od sebe da ga zadrži na duže staze.