Košarkaši Njujorka poveli su sa 3:0 protiv Klivlenda u finalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su prošle noći u gostima pobedili sa 121:108.

Na samo jednu pobedu od plasmana u prvo veliko NBA finale od 1999. godine, Nikse su vodili Džejlen Branson sa 30, Mikal Bridžis sa 22, Odži Anunobi sa 21, Lendri Šemet sa 14 i Karl Entoni Tauns sa 13 poena.

Niksi su postali sedmi tim u istoriji NBA lige koji je pobedio u najmanje deset uzastopnih utakmica plej-ofa. Poslednji tim koji je to uradio bio je Boston, koji je takođe napravio niz od deset pobede na putu do titule 2024. godine. ; Sve pobede Niksa, osim jedne, bile su sa dvocifrenom razlikom.

"Moramo samo da se fokusiramo na zadatak koji je pred nama. Utakmica je gotova i pronašli smo način da pobedimo. Moramo da igramo na visokom nivou i u četvrtoj utakmici", rekao je Entoni Tauns.

Niksi su posle prvih 12 minuta vodili sa 37:27, čuvali su potom prednost do poluvremena (60:54), da bi sredinom treće četvrtine serijom 8:1 poveli sa 83:70. Gosti su vodili 91:82 na kraju treće deonice, a tačku na ovaj meč praktično je stavio Šemet koji je pogodio tri trojke za 99 sekundi i doneo Niksima vođstvo od 105:91.

U timu Klivlenda najefikasniji su bili Evan Mobli sa 24 i Donovan Mičel sa 23 poena, dok je Džejms Harden postigao 19 poena.

