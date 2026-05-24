Baš kao što je Kurir prvi ekskluzivno objavio, Saša Obradović nije više trener Zvezde:

- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu.

Saša Obradović

Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom momentu i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata- stoji u saopštenju Crvene zvezde.

Bivši trener Zvezde

Podsećamo, do kraja sezone Crvenu zvezdu očekuje fajnal-for Košarkaške lige Srbije. On je na programu narednog vikenda u Nišu. Crveno-beli u polufinalu igraju protiv Spartaka.

